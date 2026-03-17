Чешский журналист Роберт Рампа написал в соцсети X о ситуации с участниками турнира. Он отметил, что в случае допуска сборной России к Кубку мира команды Чехии, Финляндии и Швеции могут бойкотировать соревнования и отказаться от участия.
Что написал Рампа о бойкоте европейских стран?
Рампа написал, что по его информации, НХЛ была проинформирована европейскими странами о том, что при нынешней ситуации, если россияне поедут на Кубок мира, то чехи, финны и шведы не поедут на этот турнир.
Что известно о допуске России на Кубок мира по хоккею?
Официального решения об участии России в Кубке мира 2028 еще не принято. Комиссар НХЛ Гэри Беттман заявил, что на данный момент состав участников еще не определен и включение России еще не решено – вопрос остается открытым и зависит от развития обстоятельств.
По сообщениям спортивных медиа, Россия – это один из потенциальных кандидатов на восьмую команду турнира, но если вопрос войны и политической ситуации не решится, ее место может занять другая сборная, например Словакия.
Международные спортивные организации после вторжения 2022 года начали исключать Россию и Беларусь из многочисленных соревнований и чемпионатов. Это часть более широких международных санкций в спорте, которые касаются различных видов соревнований и федераций.