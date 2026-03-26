Латвийские правоохранители разоблачили двух мужчин, которые могли совершать диверсии на территории страны. Среди задержанных – экс-игрок хоккейного клуба Киев Кэпиталз Денис Бердникс, пишет lsm.lv.

Что известно об инциденте?

По информации Службы государственной безопасности Латвии, инциденты произошли в августе 2025 года. Злоумышленники подожгли четыре релейных шкафа в районах, а также дизельный локомотив в Риге. Всего им инкриминируют пять эпизодов преступной деятельности.

Действовали по указаниям России

Обоим фигурантам предъявили обвинение в порче имущества и оказании помощи России, поскольку они четко осознавали, что действуют в интересах РФ. Подозреваемые взяты под стражу.

Следствие считает, что поджоги координировались российскими спецслужбами – ГРУ и ФСБ. Основной целью было не только нанесение материального ущерба и нарушение работы транспорта, но и создание пропагандистских материалов. В частности, видео поджогов подавались как такие, якобы произошедшие на территории Украины.

Убытки от поджогов оцениваются в сотни тысяч евро.

Что известно о Бердниксе?