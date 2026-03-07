Гордей Удовиченко, юный хоккеист клуба "Белый Барс" из Белой Церкви, и его мама, учительница начальных классов Елена Удовиченко, погибли во время российского обстрела Харькова. Это произошло ночью 7 марта, сообщает ХК "Белый Барс".

Что известно о семье Удовиченко?

В Фейсбук хоккейный клуб написал, что Гордей был светлым, искренним и добрым мальчиком, который любил хоккей, свою команду и тренировки.

Они вспоминали его улыбку, старания на льду и ту детскую радость, с которой он выходил на каждое занятие.

Также клуб отметил, что Елена Михайловна была отзывчивым, открытым человеком и любящей мамой, а как учительница начальных классов ежедневно вкладывала в детей знания, заботу и тепло, поддерживала их и вдохновляла делать первые важные шаги в жизни.

Федерация хоккея Украины выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всей семье клуба "Белый Барс", которая потеряла своего воспитанника и друга.

Их родная харьковская школа также выразила соболезнования семье.

По данным открытых источников, Гордей Удовиченко стал уже пятым хоккеистом из Киевской области, чью жизнь унесла российско-украинская война, а также 13-м представителем украинского хоккея, который погиб от рук российской оккупационной армии. Ранее погибли Александр Хмиль, Александр Колонюк, Владислав Лихошва и Александр Логинов.

Кто из украинских детей-спортсменов пострадали от российской войны?

Одной из таких является 9-летняя Александра Паскаль , талантливая художественная гимнастка из Черноморска. Во время российского ракетного обстрела в мае 2022 года она потеряла ногу, но после длительной реабилитации вернулась к занятиям гимнастикой на протезе, продолжает выступать на соревнованиях

11-летний Роман Олексив пережил тяжелые ранения после ракетного удара по Виннице, перенес десятки операций и долгую реабилитацию, но не отказался от своих увлечений – продолжает танцевать, учиться музыке и вдохновляет других детей своей выносливостью.

Матвей Марченко – 6-летний каратист, который погиб во время российского обстрела Киева в 2025 году.

К большому сожалению, в этом списке упомянуты далеко не все дети, которые пострадали из-за войны..