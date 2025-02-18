Берінчик повернувся в Україну після поразки від Девіса: відео зустрічі з військовими
- Український боксер Денис Берінчик повернувся в Україну після поразки від Кейшона Девіса в США.
- На кордоні його зустріли військовослужбовці, яким він роздав автографи.
Український боксер Денис Берінчик повернувся на Батьківщину після бою в США. Він встиг зустрітися з військовослужбовцями на кордоні.
В ніч на 15 лютого Денис Берінчик зустрівся на рингу з Кейшоном Девісом. Український боксер вперше у своїй кар'єрі зазнав поразки і втратив чемпіонський пояс.
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Берінчик повернувся в Україну
Після проведеного бою український боксер повернувся на Батьківщину.
На кордоні його зустріли військовослужбовці, яким Берінчик люб'язно роздав автографи, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Дениса Берінчика.
Берінчик повернувся в Україну: дивіться відео
Зазначимо, що поразка проти Кейшона Девіса стала першою в кар'єрі для Дениса Берінчика. До цього він провів 19 боїв, у кожному з яких здобував перемогу.