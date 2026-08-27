Українець вийде на ринг в андеркарді суперфайту Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. Бій відбудеться 29 серпня близько 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Як боксери йшли до поєдинку

У лютому 2025 року Берінчик поступився Кейшону Девісу у бою, до якого виявився неготовим через ушкодження плеча. Знадобилося дві операції, перш ніж Денис зміг знову повноцінно боксувати.

Для участі в головній події і спроби відібрати один з титулів у легкій вазі в Шакура Стівенсона, Абдулли Мейсона чи Реймонда Мураталли ще зарано. Тож спершу потрібно перевірити сили проти 29-річного британця. Свій тренувальний табір Берінчик провів на Батьківщині у Буковелі.

Що ж до Ноукса, то він ще не знає смаку чемпіонства, адже свій єдиний шанс здобути пояс проти Абдулли Мейсона змарнував минулого листопада. Для нього протистояння з Берінчиком грає ту саму роль, що для українця – можливість довести, що готовий кинути виклик комусь з власників титулів.

Що може зіграти на користь кожного з боксерів

Ноукс дуже "домашній" боксер: єдиний раз, коли він виходив у ринг не на батьківщині у Сполученому Королівстві, він зазнав поразки. Це той самий бій з Мейсоном, який приймала Саудівська Аравія.

На користь британця також хороша форма: він, на відміну від Берінчика, не сидів у лазареті, а вже встиг провести цьогоріч поєдинок з Беніто Санчесом Гарсією, в якому не витрачав забагато сил: перемога технічним нокаутом вже у другому раунді.

Головний козир 38-річного Дениса Берінчика – звичайно, досвід. Хоч за кількістю боїв в обох суперників практично паритет, кар'єра українця триває щонайменше на чотири роки довше. До того ж, Денис вже довів, що не має проблем з тим, щоб битися на чужій території: у грудні 2022 року він не злякався переповнених трибун Тоттенгем Готспур Арени, коли боксував проти Івана Менді в андеркарді поєдинку Дерека Чісори і Тайсона Ф'юрі.