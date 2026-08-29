Берінчик після зважування зробив сильний жест на підтримку України: фото розлетілося мережею

Денис Берінчик готується до важливого бою в Лондоні, але перед виходом у ринг знову нагадав світові про Україну. Після зважування боксер розгорнув символічний прапор.

Українець зустрінеться з непереможним британським нокаутером Семом Ноуксом у рамках великого вечора боксу на стадіоні О2. Поєдинок стане для Берінчика першим після тривалої паузи, пов'язаної з травмою, передає 24 Канал.

Берінчик показав, заради кого б'ється

Напередодні вечора боксу в Лондоні відбулася офіційна процедура зважування головних учасників шоу. Берінчик та Ноукс вклалися у ліміт легкої ваги, причому українець виявився мінімально легшим за свого суперника.

Вага Дениса склала 60,826 кілограма, тоді як Ноукс показав 60,840 кілограма. Різниця між боксерами становила лише 14 грамів.

Однак найбільшу увагу після процедури привернув не результат зважування. Берінчик розгорнув прапор із зображенням українських захисників та написом "Ми незламні", вкотре використавши міжнародну боксерську арену, щоб нагадати про боротьбу України.

Такий жест Денис демонструє не вперше. Український боксер регулярно виходить на публічні заходи з національною символікою та підтримує українських військових.

Повернення після першої поразки

Для Берінчика цей бій матиме особливе значення, адже він повертається до професійного рингу після паузи з лютого 2025 року. Саме тоді українець проводив перший захист титулу WBO у легкій вазі проти американця Кішона Девіса.

Поєдинок завершився достроково – Девіс нокаутував Берінчика, завдавши йому першої поразки в професійній кар'єрі. Крім того, українець отримав травму плеча, через яку згодом переніс операцію.

Тепер Денис спробує повернутися на переможний шлях у протистоянні з Ноуксом. Британець має 18 перемог у 19 боях, причому 16 разів завершував поєдинки нокаутом. Востаннє він виходив у ринг у червні 2026 року, коли достроково переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію вже у другому раунді.

Бій Берінчик – Ноукс відбудеться в ніч на 30 серпня в Лондоні на стадіоні О2. Поєдинок пройде в андеркарді зустрічі Мозес Ітаума – Філіп Хрговіч.