"Так мене ще ніколи не малювали": як виглядає Берінчик після поразки від Ноукса

Денис Берінчик показав, як змінилося його обличчя після поразки від Сема Ноукса. Українець з гумором відреагував на помітні сліди від ударів британця.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик провів свій перший поєдинок за півтора року, але повернення на ринг виявилося невдалим. У Лондоні 38-річний українець поступився Семові Ноуксу одноголосним рішенням суддів, повідомляє 24 Канал.

Британець домінував упродовж усього бою

Поєдинок за титул WBO International у легкій вазі відбувся 29 серпня на легендарній O2 Arena. Ноукс із перших раундів заволодів ініціативою та регулярно знаходив ціль своїми ударами.

Берінчик намагався змінювати стійку та діяти нестандартно, однак здебільшого був змушений захищатися. Британець поступово нарощував перевагу, а після екватора зустрічі ситуація для українця стала критичною.

У заключних раундах Денис пішов на ризик і намагався переломити перебіг поєдинку. Українець діяв значно активніше, однак знайти удар, який міг би достроково завершити бій, йому так і не вдалося.

Судді одностайно віддали перемогу Ноуксу – 100:90, 99:91 та 98:92. Британець завоював титул WBO International, а Берінчик зазнав другої поспіль поразки у професійній кар'єрі.

Берінчик показав наслідки поєдинку

Після бою на обличчі українського боксера залишилися помітні сліди від ударів суперника. Берінчик показав своїм підписникам наслідки жорсткого протистояння та традиційно не став драматизувати ситуацію.

Так мене ще ніколи не малювали,

– заявив у своїй сторіс в інстаграмі боксер.



Так виглядає Денис Берінчик після поразки від Ноукса/ Фото з інстаграму боксера

Для Берінчика цей поєдинок став першим після тривалої паузи. Востаннє він виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський пояс WBO.

Після тієї поразки українець переніс операцію та тривалий час не проводив боїв. Перед поверненням Берінчик заявляв, що на кону протистояння з Ноуксом стоїть дуже багато, натякаючи, що невдалий результат може поставити крапку в його професійній кар'єрі.

Наразі Денис офіційно не повідомляв про подальші плани. Поразка від Ноукса стала для нього другою поспіль на професійному рингу.