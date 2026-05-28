Бойко відповів, чи готовий стати тренером у збірній України

Італійський спеціаліст Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва. Наразі наставника вже офіційно представили команді, і збірна розпочала підготовку до товариських матчів проти Польщі та Данії.

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко в коментарі 24 Каналу поділився своїми очікуваннями від роботи нового тренера. Також він відповів, чи погодився б приєднатися до команди, якби Мальдера запросив його на посаду тренера воротарів.

Які очікування у Бойка від збірної Україні та нового тренера?

Колишній голкіпер висловив оптимізм щодо нового головного тренера національної збірної Андреа Мальдери.

Я дуже сподіваюся на це, дуже хочу, і знаю цього спеціаліста. Я працював з ним у національній збірній, коли він був помічником Андрія Шевченка. Хороша людина, хороший спеціаліст, дуже цікава особистість, багато аналітики, багато цікавих ідей та правильне ставлення до футболістів. Думаю, що комунікація з гравцями на найвищому рівні, тож у Мальдери все має вийти,

– розповів Бойко.

На запитання, чи погодився б він стати тренером воротарів у збірній під керівництвом Мальдери, Бойко відповів: "Ні, я не бачу себе тренером".

Щодо конкуренції на воротарській позиції у збірній, Бойко відзначив, що нинішній збір має, перш за все, інформаційний характер.

Перший збір нового головного тренера – це можливість передивитися якомога більше кандидатів. Викликали п'ять воротарів, і всі вони на хорошому рівні. Кожен заслуговує на увагу, але потім тренер визначатиметься вже з більш вузьким колом,

– пояснив ексворотар.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера викликав до збірної України воротарів Анатолія Трубіна, Андрія Луніна, Дмитра Різника, Руслана Нещерета та Георгія Єрмакова.

Чому збірна України змінила тренера?

Новим головним тренером став італійський спеціаліст Андреа Мальдера. 18 травня 2026 року Українська асоціація футболу офіційно затвердила з ним дворічну угоду з опцією продовження. На цій посаді він змінив Сергій Ребров, який залишив команду після невдалого відбору на чемпіонат світу-2026. Мальдера став першим іноземцем, який очолив "синьо-жовтих".

До тренерського штабу нового наставника приєдналися Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський. Збірна вже проводить підготовчий цикл під керівництвом нового тренера.

Першими випробуваннями для команди стануть товариські матчі:

31 травня Україна зіграє проти збірної Польщі у Вроцлаві,

7 червня відбудеться контрольна зустріч із Данією в Оденсе.

Восени українська команда стартує у Дивізіоні B Ліги націй УЄФА, де її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.