Ексфутболіст збірної відмовився повертатися в Україну: "вирішив питання самостійно"

Досвідчений на рівні УПЛ футболіст Денис Янаков вперше за свою кар'єру гратиме за кордоном – він підписав контракт із румунською Унірею Слобозія. Проте виникає питання щодо того, як 27-річний спортсмен виїхав за межі України під час воєнного стану.

Янаков до зимової павзи виступав за дебютанта еліти українського чемпіонату Епіцентр. Але висловив бажання спробувати свої сили в одній з європейських ліг, пише "Трибуна".

Дивіться також Ексфутболіст УПЛ, який побив військового ТЦК, просить про допомогу: що сталось із Колесником

Чому Янаков перейшов до румунського чемпіонату?

За словами футболіста, він тренувався у Туреччині з різними командами, коли отримав від агентів пропозицію щодо переїзду в Румунію в Унірю зі Слобозії.

Янаков стверджує, що не роздумував довго і швидко погодився. Подивившись матчі свого майбутнього клубу, переконався в тому, що це цікавий чемпіонат з хорошими футболістами.

Що ж до варіантів продовжити кар'єру в Україні, то вони у півзахисника були, але він хотів "щось змінити".

Як Янаков опинився за кордоном під час заборони виїзду?

Гравцю 27 років, і згідно з мобілізаційним законодавством, він міг би бути призваний до війська, тож не мав би перетинати кордон.

Щодо цього футболіст не приховує, що питання виїзду з України "вирішував самостійно".

Я не виїжджав з командою, ніякий футбольний клуб мені не допомагав, це суто моє рішення, я вирішив це питання сам. Тому якщо будуть якісь питання – клуб тут ні до чого. Ви прекрасно знаєте, як я виїжджав,

– сказав Янаков.

Ймовірно, гравець поїхав до Туреччини нібито на збори Епіцентра ще до припинення дії його контракту, а згодом не повернувся з командою.

Такою можливістю скористалися чимало українських футболістів, які під час повномасштабного вторгнення оформили трансфери до європейських команд – питання виникали навіть до гравців національної збірної, як-от Михайло Мудрик та Віктор Циганков.

Як склалася кар'єра Дениса Янакова?