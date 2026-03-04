Янаков до зимней павзы выступал за дебютанта элиты украинского чемпионата Эпицентр. Но выразил желание попробовать свои силы в одной из европейских лиг, пишет "Трибуна".
Почему Янаков перешел в румынский чемпионат?
По словам футболиста, он тренировался в Турции с разными командами, когда получил от агентов предложение о переезде в Румынию в Унирю из Слобозии.
Янаков утверждает, что не раздумывал долго и быстро согласился. Посмотрев матчи своего будущего клуба, убедился в том, что это интересный чемпионат с хорошими футболистами.
Что же касается вариантов продолжить карьеру в Украине, то они у полузащитника были, но он хотел "что-то изменить".
Как Янаков оказался за границей во время запрета выезда?
Игроку 27 лет, и согласно мобилизационному законодательству, он мог бы быть призван в армию, поэтому не должен был бы пересекать границу.
По этому поводу футболист не скрывает, что вопрос выезда из Украины "решал самостоятельно".
Я не выезжал с командой, никакой футбольный клуб мне не помогал, это чисто мое решение, я решил этот вопрос сам. Поэтому если будут какие-то вопросы – клуб тут ни при чем. Вы прекрасно знаете, как я выезжал,
– сказал Янаков.
Вероятно, игрок поехал в Турцию якобы на сборы Эпицентра еще до прекращения действия его контракта, а впоследствии не вернулся с командой.
Такой возможностью воспользовались немало украинских футболистов, которые во время полномасштабного вторжения оформили трансферы в европейские команды – вопросы возникали даже к игрокам национальной сборной, например Михаил Мудрик и Виктор Цыганков.
Как сложилась карьера Дениса Янакова?
- По данным Transfermarkt, Янаков успел поиграть почти в десятке украинских клубов: Динамо, Арсенал, Черноморец, Заря, Ингулец, Полесье, Верес и Эпицентр.
- В 110 играх на уровне УПЛ, Кубка Украины и Юношеской лиги УЕФА у него 25 голов и 9 ассистов.
- В системе сборных Янаков привлекался к командам U-17 и U-19, но дальше молодежного уровня не пошел.