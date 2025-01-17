Помер легендарний Денніс Лоу: він вигравав Золотий м'яч і розривав за Манчестер Юнайтед

Культовий шотландський форвард пішов із життя у 84 роки. Він став першим представником своєї країни, хто зміг взяти головну індивідуальну нагороду у футболі.

Футбольний світ продовжує втрачати легенд, які кували славу цієї гри у минулому сторіччі. Так, на початку 2025 року пішов із життя ексворотар Мілана та Роми Фабіо Кудічіні.

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Легенда МЮ вже не з нами

А 17 січня великої втрати зазнав британський футбол. На 85-му році життя помер легендарний шотландський центрфорвард Денніс Лоу, який прославився своєю грою за Манчестер Юнайтед.

Лоу пішов з життя у рідному Абердіні, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Манчестер Юнайтед. Три роки тому Деннісу діагностували хворобу Альцгеймера та деменцію.

Чим запам'ятався Денніс Лоу

Його недарма вважають одним з найкращих британських форвардів у історії. Професійна кар'єра Лоу тривала з 1956 по 1974 роки та за цей час він пограв за Хаддерсфілд, Торіно, Манчестер Юнайтед і двічі за Манчестер Сіті.

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Особливо успішним для Денніса був період у МанЮнайтед з 1962 по 1973 роки. У 404 матчах за "дияволів" шотландець забив 273 м'ячі, що дозволяє йому залишатися третім у списку топбомбардирів в історії команди.

Разом із Юнайтед Лоу виграв два чемпіонати Англії та Кубок європейських чемпіонів-1968. За рік, у 1969-му, Денніс виграв голеадорські перегони у КЄЧ. Головним же досягненням футболіста стала перемога у номінації Золотий м'яч-1964.

Крім того, Лоу став легендою збірної Шотландії, за яку забив 30 голів у 55 матчах. На пару з Кенні Далглішем він ділить перше місце у рейтингу топбомбардирів національної команди.