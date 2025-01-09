Пресслужби Мілана та Роми вшанували пам'ять легендарного голкіпера Фабіо Кудічіні. Саме там гравець провів найуспішніші роки своєї кар'єри, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Мілана.

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Що відомо про голкіпера

У складі Роми Кудічіні провів 207 матчів, де став володарем Кубка Італії у 1964 році.

Після цього він перейшов у Мілан, з яким він здобув Кубок європейських чемпіонів, Міжконтинентальний кубок і Кубок Італії. Загалом за "россонері" він зіграв 183 протистояння.

Також він грав за такі клуби як Удінезе та Брешія.

Відзначимо, що син Фабіо, Карло Кудічіні, був голкіпером Челсі, з яким двічі був чемпіоном Англії.