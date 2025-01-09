Пресс-службы Милана и Ромы почтили память легендарного голкипера Фабио Кудичини. Именно там игрок провел самые успешные годы своей карьеры, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Милана.

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Что известно о голкипере

В составе Ромы Кудичини провел 207 матчей, где стал обладателем Кубка Италии в 1964 году.

После этого он перешел в Милан, с которым он получил Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок и Кубок Италии. Всего за "россонери" он сыграл 183 противостояния.

Также он играл за такие клубы как Удинезе и Брешия.

Отметим, что сын Фабио, Карло Кудичини, был голкипером Челси, с которым дважды был чемпионом Англии.