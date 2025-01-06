Лунін не пропустив: Реал познущався над суперником та вийшов в 1/8 фіналу Кубка Короля

Мадридський Реал розпочав виступи у Кубку Короля сезону-2024/2025. Першим суперником "Королівського клубу" стала команда з четвертої ліги Іспанії.

Депортіво Мінера – Реал 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

Сьогодні, 6 січня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Короля сезону-2024/2025. Реал на виїзді зустрічався з Депортіво Мінера, повідомляє 24 канал.

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Легка перемога Реала

Реал приїхав у гості до Депортіво Мінери у ролі величезного гранда іспанського футболу. "Королівський клуб" в перші п'ять хвилин матчу відкрив рахунок завдяки зусиллям Федеріко Вальверде.

Менше, ніж за десять хвилин Едуардо Камавінга подвоїв перевагу "вершкових". Долю матчу вирішив Арда Гюлер, який забив третій гол у ворота Депортіво на 28-й хвилині матчу.

Господарі поля могли лише відбиватись від навали мадридського колективу. Перший тайм завершився з рахунком 3:0 на користь Реала.

У другій половині гри Реал продовжив контролювати м'яч та створювати небезпечні моменти. На 55-й хвилині матчу легенда та капітан мадридців Лука Модрич відзначився голом – 4:0.

На 75-й хвилині господарі змогли вийти в атаку та пробити по воротах Андрія Луніна. Однак гравець Депортіво не створив проблем для українського голкіпера, пробивши значно вище воріт.



За дві хвилини до кінця основного часу Арда Гюлер оформив дубль у кубковому матчі. У підсумку гра завершилась розгромною перемогою Реала – 5:0.

Відеоогляд матчу Депортіво Мінера – Реал: