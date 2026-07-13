"Клятий виродок і сволота": Чісора обізвав Усика після поїздки в Москву

Колись відомий боксер Дерек Чісора нині за пачку грошей готовий наплювати на будь-які принципи та податися до Москви. На тлі свого ганебного вчинку 42-річний британець ще й почав розкидатися образами у бік українця Олександра Усика.

Чісора колись мріяв про те, що Усик стане його опонентом вдруге після того, як поступився йому у 2020 році – але цікавості до реваншу з невдахою українець не проявив. Тож тепер британець виплескує власну образу в інтерв'ю, пише 24 Канал.

Що Дерек Чісора сказав про Усика?

В інтерв'ю Чісору попросили прокоментувати те, що Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів. Натомість Дерек накинувся на українця через те, що той не звільнив титул IBF перед боєм британця з Деонтеєм Вайлдером – який той усе одно програв, тож пояс не дістався б йому у будь-якому разі.

Я сказав: "Бро, я битимусь з Деонтеєм Вайлдером. Відмовся від титулу IBF, зроби це для мене як друг". Усик відповів: "О, я тобі про все повідомлю". Клятий виродок. Цей хлопець – сволота,

– розлютився Чісора.

Дерек назвав вчинок Усика егоїстичним і почав жалітися, що у боксі усі мали б бути друзями, а це не так.

Чому Чісора опинився у Москві?

Британський важковаговик і раніше після 2022 року не гребував тим, щоб їхати у країну-агресор. Але принаймні йому вистачало клепки не брати участь в офіційних заходах.

Проте цього разу Дерек мав на меті промотувати вечір боксу, на якому Мурат Гассієв побив Петера Кадіру, а Джо Джойс програв Артему Суслєнкову. Чісора був присутній на дуелі поглядів, а потім після перемоги Гассієва ще й пободався з ним у ринзі. Схоже, обіцянка про 50 боїв і пенсію не витримала перевірки російськими грошима, і невдовзі Чісора може стати наступним суперником росіянина, пояс якому дістався лише завдяки відмові Усика.