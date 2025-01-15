"Збожеволів би": екссуперник Усика змоделював бій українця з легендою боксу

Олександр Усик у 2024 році став королем хевівейту. Після його двох перемог над Тайсоном Ф'юрі отримали нове дихання розмови щодо найкращого боксера в історії.

Наразі чимало експертів порівнюють українця з зірками минулого. Вони зіставляють досягнення Усика з визнаними легендами й аналізують, хто б переміг у тому чи іншому протистоянні.

Читайте також Легендарний Холіфілд емоційно назвав найкращого боксера в історії

Визнання для Усика

Осторонь таких розмов не залишився й колишній суперник українського чемпіона Дерек Чісора. Британський боксер поділився своїми думками, як закінчився б бій Олександра Усика проти Ларрі Голмса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Усик зміг би перемогти, але в останніх раундах. Олександр би просто вимотав Голмса, Ларрі точно збожеволів би,

– сказав Чісора

Довідка. На професійному рівні Ларрі Голмс провів 75 боїв, у яких здобув 69 перемог. Він здолав 20 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті.

Зазначимо, що легендарний американець остаточно повісив рукавички на цвях у 2002 році. Він включений до Міжнародної зали боксерської слави.