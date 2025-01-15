Сейчас многие эксперты сравнивают украинца со звездами прошлого. Они сопоставляют достижения Усика с признанными легендами и анализируют, кто бы победил в том или ином противостоянии.

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Признание для Усика

В стороне от таких разговоров не остался и бывший соперник украинского чемпиона Дерек Чисора. Британский боксер поделился своими мыслями, как закончился бы бой Александра Усика против Ларри Холмса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Усик смог бы победить, но в последних раундах. Александр бы просто вымотал Холмса, Ларри точно сошел бы с ума,

– сказал Чисора

Справка. На профессиональном уровне Ларри Холмс провел 75 боев, в которых одержал 69 побед. Он одолел 20 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте.

Отметим, что легендарный американец окончательно повесил перчатки на гвоздь в 2002 году. Он включен в Международный зал боксерской славы.