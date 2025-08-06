Головна тренерка збірної України з художньої гімнастики вирішила не відправляти на Ігри Вікторію Онопрієнко. Її штаб вирішив довіритись більш молодій спортсменці.

На Олімпійських іграх-2024 Україна майже не мала успіху в гімнастиці. Особливо важливим епізодом було відправлення на змагання 16-річної Таїсії Онофрійчук, повідомляє 24 Канал з посиланням нм Oboz.

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Чому саме Онофрійчук?

Очікувалось, що Україну в художній гімнастиці представлятиме досвідчена Вікторія Онопрієнко. 21-річна дівчина була призеркою чемпіонату Європи, проте головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна зробила ставку на більш молоду спортсменку.

На жаль, Онофрійчук припустилась помилки під час виступів, через що не змогла здобути нагороди. Втім Дерюгіна пояснила про причини свого вибору на користь Таїсії.

Вікторія – людина, яка хоче поїхати на Олімпіаду та закінчити. Вона чудова гімнастка, але не склався бійцівський характер. Ось не було його. Вона на жодному старті не могла вийти і здобути медаль. Дуже рідко у стрічці нам виходило взяти. Це лише один вид. А на Олімпіаді – багатоборство. Там немає видів. Нам потрібен був той клієнт, який вийде та покаже себе,

– зазначає Ірина Іванівна.



Онофрійчук несподівано поїхала на Олімпіаду-2024 / фото Getty Images

На її думку Таїсія була більш скажена та їй краще вдавалось виступати на публіку. Дерюгіну дивувало, як Онофрійчук підкидувала предмети на шалену висоту.

Тая кидала під самий дах. Я тільки думала, хоч би вона не зачепила нічого і предмет не змінив напрям, щоб вона все зловила. У мене був сильний стрес, я просто плакала там. Тому що це було реально важко. Напевно, із її вибором ми правильно вчинили. Увесь НОК мене зрозумів. І всі сказали, що так все мало бути. Вона в Парижі зірвала мізки узагалі всім, коли виходила на килим,

– вважає Дерюгіна.

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Головна тренерка зазначає, що її тренерський штаб хотіли мати гімнастку на наступні чотири роки. Їх мета – підготувати спортсменку в тому числі на Олімпіаду-2028 в США.

Саме тому їх вибір і пав на Таїсію. Нагадаємо, що нещодавно Онофрійчук виграла загальний залік особистого багатоборства Кубка світу. Цього сезону на її рахунку 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові медалі.