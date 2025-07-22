Таїсія Онофрійчук встановила історичне досягнення. Вона вперше виграла загальний залік особистого багатоборства Кубка світу, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Нове досягнення українки

Згідно з регламентом змагань, загалом було проведено чотири етапи, але в залік йшли лише три найкращі результати. Українка взяла участь у трьох етапах, набравши 135 балів – це на 10 більше, ніж у найближчої переслідувачки.

Окрім перемоги в багатоборстві, Таїсія також посіла друге місце у загальному заліку у вправах з булавами та стала третьою у виступах з м’ячем. Усього цього сезону вона завоювала 12 медалей: 4 золоті, 6 срібних і 2 бронзові.

Варто зазначити, що на заключному етапі Кубка світу в Мілані Онофрійчук виступала з пошкодженою стопою.

Сама Онофрійчук розповіла, що було досить важко показати максимальний результат, адже перед виходом в неї дуже боліла стопа.

Я старалася не думати за пошкодження. Але, напевно, це вплинуло на мій моральний стан. Хочеться більше впевненості, навіть якщо травма, навіть якщо щось не так. Другий день пройшов краще, хоча за відчуттями тіла було краще в перший день, ніж в другий. Але я старалася ще в другий допрацювати, більше розім'ятися і впевненіше виходити,

– сказала гімнастка.

Вона також додала, що не думала, що стане на п'єдистал в багатоборстві.

Нагадаємо, що нещодавно Таїсія Онофрійчук вразила користувачів мережі запальними танцями на тренуванні.