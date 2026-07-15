Дешам звинуватив арбітра у поразці Франції, тренер Іспанії відповів на закиди

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дещам залишився невдоволеним суддівством у поєдинку своєї команди у рамках півфіналу ЧС. Він одразу отримав відповідь з іспанської сторони.

Після першого півфіналу ЧС-2026 наставник французької національної команди говорив не лише про футбол, як і його іспанський колега. Слова Дідьє Дешама та Луїса Де ла Фуенте передає 24 Канал.

Що сказав Дешам про арбітра?

Тренер збірної Франції визнав, що суперник грав краще. Дешам зазначив, що його футболісти припустились кількох важливих помилок, які згодом призвели до негативного результату.

Не обійшов він стороною також і особу арбітра матчу Івана Бартона, який представляє Сальвадор.

Я поставлю одне запитання: чи відповідає рівень цього арбітра статусу півфіналу? Я не буду на нього відповідати. Було чимало ситуацій,

– сказав Дешам.

Він додав, що має на увазі не лише пенальті у ворота Франції, який Іспанія заробила та реалізувала у першому таймі.

Що відповів Де ла Фуенте?

Головний тренер фіналістів теж не став мовчати. Під час спілкування зі журналістами він теж сказав кілька слів про арбітраж.

Коли програєш, усі ми шукаємо виправдання. Ми пережили погані моменти із суддівством. Це нагадало нам день матчу проти Уругваю,

– зазначив Де ла Фуенте.

За словами іспанського тренера, у матчі проти Франції теж було кілька епізодів, де його команда може нарікати на роботу Бартона.

Що далі для обох команд?

Вже сьогодні, 15 липня, о 22:00 відбудеться другий півфінал між Англією та Аргентиною. Переможець цього протистояння вийде у фінал чемпіонату світу-2026, де на нього вже чекає збірна Іспанії.

Натомість команда, яка програє у матчі Англія – Аргентина, зіграє у поєдинку за третє місце проти французів.

Фінал Мундіалю запланований на 19 липня.