Нищівна поразка: 33-річний андердог прибив непереможеного британця – відеоогляд

У суботу, 17 травня, відбувся грандіозний вечір боксу у Лондоні. У головній події спортивного шоу Девід Аллен бився проти Джонні Фішера.

До реваншу Джонні Фішер підходив у статусі фаворита. Однако у цьому поєдинку сильнішим виявився Девід Аллен, який знищив опонента, повідомляє 24 канал.

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Фішеру знадобилась маска

Девід Аллен завдав нищівної поразки Джонні Фішеру. У п'ятому раунді андердог двічі відправив у нокдаун фаворита реваншу.

Після чого кут Фішера відмовився від продовження поєдинку. У результаті 33-річний Аллен здолав 26-річного суперника технічним нокаутом та закрив поразку у минулму бою.

Джонні Фішеру навіть знадобилась киснева маска, щоб прийти до тями після поразки.

Відеоогляд бою Джонні Фішер – Девід Аллен:

Нагадаємо, що Девід Аленн та Джонні Фішер у першому поєдинку зустрілись в андеркарді Усик – Ф'юрі у грудні минулого року. Тоді Фішер виграв роздільним рішенням суддів.

Поразка у реванші стала першою для Джонні Фішера у профі-рингу. Девід Аллен тепер володіє чемпіонським поясом WBA Intercontinental у надважкій вазі.