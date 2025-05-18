К реваншу Джонни Фишер подходил в статусе фаворита. Однако в этом поединке сильнее оказался Дэвид Аллен, который уничтожил оппонента, сообщает 24 канал.
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Фишеру понадобилась маска
Дэвид Аллен нанес сокрушительное поражение Джонни Фишеру. В пятом раунде андердог дважды отправил в нокдаун фаворита реванша.
После чего угол Фишера отказался от продолжения поединка. В результате 33-летний Аллен одолел 26-летнего соперника техническим нокаутом и закрыл поражение в прошлом бою.
Джонни Фишеру даже понадобилась кислородная маска, чтобы прийти в себя после поражения.
Видеообзор боя Джонни Фишер – Дэвид Аллен:
Напомним, что Дэвид Алленн и Джонни Фишер в первом поединке встретились в андеркарде Усик – Фьюри в декабре прошлого года. Тогда Фишер выиграл раздельным решением судей.
Поражение в реванше стало первым для Джонни Фишера в профи-ринге. Дэвид Аллен теперь владеет чемпионским поясом WBA Intercontinental в супертяжелом весе.