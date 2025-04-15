Чемпіон світу відмовився від ідеї вийти на ринг з Усиком
- Девід Бенавідес відмовився від ідеї бою з Олександром Усиком.
- Батько Бенавідеса прокоментував можливість цього протистояння.
Батько Девіда Бенавідеса прокоментував можливість бою з Олександром Усиком. Його син відмовився від такої ідеї.
Раніше була інформація, що Олександр Усик може вийти на ринг з Девідом Бенавідесом. Однак більш за все, що протистояння не відбудеться.
Читайте також "Вміє адаптуватися": колишній чемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа
Батько Бенавідеса про бій
Спочатку він висловився про бій Сауля Альвареса та Вільяма Скулла, зазначивши, що не розуміє сенсу в організації цього протистояння, пише 24 канал з посиланням на Fight Hub TV.
Хто такий, б**ть, цей Скулл? Чого він досягнув? Він піднімається на дві категорії, щоб побити мексиканця? Та припиніть! Ми планували битися з Олександром Усиком у суперважкій вазі. Девід хотів піднятися в дивізіон до українця. Проте потім ми зрозуміли, що не готові до цього поєдинку та вирішили відмовитись від такої ідеї,
– сказав батько Бенавідеса.
Він також додав, що Фанати та організації дозволяють такі зустрічі, коли один боксер підіймається на дві вагові категорії. Скулл – Альварес абсолютно прохідний бій, жодної інтриги та він не розуміє цього.
Відзначимо, що у двох останніх боях Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі. Після цього "Циганський король" завершив кар'єру.