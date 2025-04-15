Чемпіон світу відмовився від ідеї вийти на ринг з Усиком

Батько Девіда Бенавідеса прокоментував можливість бою з Олександром Усиком. Його син відмовився від такої ідеї.

Раніше була інформація, що Олександр Усик може вийти на ринг з Девідом Бенавідесом. Однак більш за все, що протистояння не відбудеться.

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Батько Бенавідеса про бій

Спочатку він висловився про бій Сауля Альвареса та Вільяма Скулла, зазначивши, що не розуміє сенсу в організації цього протистояння, пише 24 канал з посиланням на Fight Hub TV.

Хто такий, б**ть, цей Скулл? Чого він досягнув? Він піднімається на дві категорії, щоб побити мексиканця? Та припиніть! Ми планували битися з Олександром Усиком у суперважкій вазі. Девід хотів піднятися в дивізіон до українця. Проте потім ми зрозуміли, що не готові до цього поєдинку та вирішили відмовитись від такої ідеї,

– сказав батько Бенавідеса.

Він також додав, що Фанати та організації дозволяють такі зустрічі, коли один боксер підіймається на дві вагові категорії. Скулл – Альварес абсолютно прохідний бій, жодної інтриги та він не розуміє цього.

Відзначимо, що у двох останніх боях Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі. Після цього "Циганський король" завершив кар'єру.