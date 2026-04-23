Легенда боксу поставив росіянина Валуєва вище за Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Девід Хей виступив із заявою щодо найважчих суперників у кар’єрі. На думку британця, Володимир Кличко не був тим, хто бив його найсильніше.

Девід Хей (28–4, 26 КО), який закінчив виступи на професійному рингу у 2018 році, поспілкувався з журналістом порталу Boxing News Джеком Фіггом.

Кого й у чому Хей вважає кращим за Кличка?

Під час розмови він пригадав цікаві деталі своєї спортивної біографії. Зокрема, того з якими суперниками йому довелось боксувати.

Однієї з найболючіших поразок британському ексчемпіону завдав українець Володимир Кличко (64-5, 53 КО), який у 2011 році здолав його одноголосним рішенням судів та позбавив титулу WBA.

Тож Хей зізнався, що наш земляк мав найкращі джеб та роботу ніг, з-поміж усіх суперників. А от бив його найсильніше російський депутат.

Валуєв був найсильнішим панчером, з яким я перетинався на ринзі. Ті кілька ударів, які я пропустив, помітно відрізнялись від інших. Оскільки він був таким великим, йому не доводилося вкладати всю силу в удари. Він просто від природи більший, тож йому достатньо лише злегка змахнути рукою,

– сказав Хей.

Зазначимо, що для Хея поєдинок проти Валуєва (50-2 (1NC), 34 КО) закінчився набагато краще, ніж протистояння із Кличком. Восени 2009 року британський опонент пройшов із росіянином 12-раундову дистанцію, у якій був визнаний кращим рішенням більшості суддів.

Нещодавно видання GiveMeSport поставило Володимира Кличка на 12 місце у списку боксерів із найбільшими гонорарами за усю історію боксу.

