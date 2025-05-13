39-річний Деонтей Валдер після двох поспіль поразок не збирається вішати рукавички на цвях. Грізний панчер готується до бою з Тайрреллом Герндоном, пише 24 Канал.

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40-й нокаут Вайлдера

Напередодні поєдинку "Бронзовий бомбардувальник" поринув у спогади. У розмові з Bloody Elbow Вайлдер пригадав свій найкращий нокаут в кар'єрі. До речі, він був 40-м за ліком.

"Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Брізілом завжди буде моїм найулюбленішим через напругу та історію, яка до нього призвела.

Ви всі знаєте про ту ситуацію. Мені справді брехали про багато речей, і, знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на пресконференції, намагаються судити мене за тим, ким я є насправді. Але тобі потрібно пізнати людину", – сказав Вайлдер.

Зазначимо, що Деонтей Вайлдер після першого бою з Тайсоном Ф'юрі у 2018 році повинен був провести негайний реванш. Однак "Циганський король" вирішив спочатку побитися з німцем Томом Шварцом. Тож Валдеру довелося зустрітися на рингу з обов'язковим претендентом на титул WBC Домініком Брізілом.

У першому раунді "Бронзовий бомбардувальник" потряс претендента та відправив його на канвас.

Відео ефектного нокауту від Вайлдера

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер планує провести бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Суперники розраховують провести один поєдинок у боксі, а другий за правилами ММА.