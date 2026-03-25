Про це повідомляє ESPN.

Як Веббер вбив людину?

Під час сварки на дорозі Веббер нібито відкрив вогонь по 27-річному Бредріку Майклу Веллсу, який перебував на передньому сидінні автомобіля. Двоє пасажирів із заднього ряду розповіли поліції, що після пострілу підозрюваний зупинив авто й попросив допомогти витягнути пораненого, але вони відмовилися, залишили місце та звернулися до правоохоронців.

Слідство вважає, що Веббер поїхав, залишивши потерпілого в машині. Лише через майже дві години тіло Веллса знайшли біля одного з будинків у Шарлотт-Холі – медики констатували смерть.

Автомобіль підозрюваного згодом виявили у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія. Там Веббер звернувся до лікарні, де його й затримали – правоохоронці вважають, що він переховувався.

Веббер відомий як чотириразовий ампутант: ще в дитинстві йому ампутували кінцівки через тяжку інфекцію крові. Попри це, він зміг побудувати спортивну кар’єру – з 2021 року виступає на професійному рівні в корнхолі та став першим таким спортсменом у лізі. Раніше його визнавали найсильнішим гравцем у цьому виді спорту в штаті Меріленд.

Американська ліга корнхолу заявила, що знає про ситуацію, але утримується від коментарів до завершення розслідування.

