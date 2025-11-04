Одноклубник Забарного став володарем премії Golden Boy-2025

У вівторок, 4 листопада, італійське видання Tuttosport оголосила ім'я переможця премії Golden Boy-2025. Ще один футболіст ПСЖ тріумфував у голосуванні.

Найкращим молодим футболістом 2025 року став правий вінгер паризького ПСЖ Дезіре Дуе. Golden Boy – це нагорода, яку щороку вручає італійська газета Tuttosport найкращому молодому футболісту до 21 року у світі, передає 24 Канал.

Хто став переможцем Golden Boy-2025?

Церемонія вручення відбудеться 1 грудня в італійському Турині.

У минулому сезоні-2024/2025 Дуе взяв участь у 61-му матчі за ПСЖ в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав стільки ж результативних передач. У Франції разом із парижанами став автором треблу (чемпіон країни, володар Кубка і Суперкубка), а також тріумфував у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що торік переможцем цієї премії став зірковий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль.

Що відомо про кар'єру Дезіре Дуе?

Виступає за ПСЖ із літа 2024-го, коли перебрався із Ренна. Контракт із парижанами розрахований до кінця червня 2029 року (дані Transfermarkt).

У минулому сезоні-2024/2025 вперше став чемпіоном Франції, володарем Кубка та Суперкубка країни, а також Ліги чемпіонів. У фінальному матчі Дуе оформив дубль у ворота міланського Інтера (5:0).

У поточному сезоні Дезіре разом із ПСЖ став переможцем Суперкубка УЄФА, у фінальному матчі якого переміг у серії пенальті англійський Тоттенхем.

У цьому сезоні 20-річний вінгер взяв участь у 8-ми поєдинках французького клубу – 3 голи та стільки ж асистів.

Відзначимо, що Дуе не потрапив у заявку ПСЖ на найближчу гру Ліги чемпіонів проти Баварії, яка відбудеться 4 листопада. Дезіре перебуває у лазареті команди та повернеться на поле не раніше грудня.