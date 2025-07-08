Ліверпуль зацікавився одноклубником Довбика: клуб шукає заміну загиблому Жоті

Ліверпуль нещодавно втратив свого футболіста Діогу Жоту. Португальський нападник трагічно загинув, потрапивши в аварію наприкінці минулого тижня.

Тепер "мерсисайдці" вимушено шукають заміну загиблому Жоті. Свою увагу гранд англійського футболу звернув на італійську Серію А, інформує 24 канал із посиланням на Il Romainsta.

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Хто замінить Жоту у Ліверпулі

Чинні чемпіони Англії планують найближчим часом придбати зіркового одноклубника Артема Довбика. Ліверпуль націлився на трансфер Пауло Дібали з італійського клубу Рома.

Повідомляють, що представники англійського гранду вже контактували з агентом аргентинського нападника стосовно потенційного трансферу. Перемовини з Ромою будуть вкрай складні, адже "вовки" не планували подавати свою зірку.

Додамо, що Пауло Дібала не грав з березня 2025 року через важку травму. У Ромі аргентинський нападник заробляє 8 мільйонів євро на рік.

До слова. Пауло Дібала минулого сезону зіграв у 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Аргентинський нападник забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Діогу Жота та Андре Сілва загинули 3 липня 2025 року в одному з регіонів Іспанії. Португальський футболіст та його брат потрапили в смертельну аварію.

Раніше повідомляли, що Артем Довбик може змінити клубну прописку влітку цього року. Італійський гранд зацікавлений у трансфері українського форварда "вовків".