Ще одна зірка світового футболу відгукнулася на запрошення зіграти виставковий матч у Москві. Колишній форвард лондонського Челсі та екскапітан збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба ризикує зіпсувати свою репутацію.

Московський ЦСКА запросив на гала-матч на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА івуарійця Дідьє Дрогба. Колишній одноклубник Андрія Шевченка погодився на пропозицію з країни-агресорки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Погодився на ганебну пропозицію

47-річний івуарієць зіграє за збірну європейських легенд проти ветеранів московського ЦСКА, які здобули Кубок УЄФА у 2005 році.

Московський ЦСКА анонсував приїзд Дрогба / фото російського клубу

Також повідомляється, що партнерами Дрогба по команді будуть Нані, Маріо Єспес, Карло Кудічіні, Андерсон Полга, Жеремі Нжітап. Раніше прийняв пропозицію ще один експартнер Шевченка по Челсі Клод Макелеле, який грав у матчі на підтримку України.

Також повідомлялося про участь у виставковому матчі колишнього гравця Дніпра аргентинця Османа Феррейру. У 2005 році він був у складі московського ЦСКА.

Що відомо про Дрогба