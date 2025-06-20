Ексзірку збірної Франції судитимуть за насильство над своєю дівчиною
- Дімітрі Пайє звинувачують у багаторічному насильстві над юристкою Ларіссою Феррарі, включаючи психологічне приниження та сексуальний тиск.
- Пайє заперечує обвинувачення, стверджуючи, що стосунки були взаємними, але якщо його вину доведуть, він має сплатити великий штраф та компенсацію.
- Спочатку справу закрили через нестачу доказів, але після апеляції розслідування поновили.
Колишнього півзахисника збірної Франції Дімітрі Пайє звинувачують у жорсткому поводженні зі своєю партнеркою. Йому висунули офіційні обвинувачення.
Дімітрі Пайє опинився в центрі гучного кримінального розслідування. Прокуратура Ріо-де-Жанейра звинуватила його у багаторічному насильстві над юристкою Ларіссою Феррарі, пише 24 канал з посиланням на The Sun.
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Скандал навколо Пайє
Дімітрі нібито скористався емоційним станом жінки, щоб розпочати з нею стосунки, які згодом переросли у токсичні. Його звинувачують у психологічному приниженні та сексуальному тиску. Також зазначається, що він примушував Ларіссу до участі в принизливих діях.
Зокрема футболіст організував фейкове весілля, яке мало бути засобом для маніпуляцій.
Постраждала дала свідчення, у яких заявила, що футболіст змушував її пити власну сечу, воду з унітазу та знімати принизливі відео для його власного архіву.
Спочатку поліція закрила справу через нестачу доказів, однак після апеляції розслідування поновилось.
Сам футболіст заперечує всі обвинувачення і зазначає, що його стосунки з Ларіссою Феррарі були взаємними та здоровими. Якщо його провину буде доведено, то йому доведеться заплатити великий штраф і компенсувати витрати на лікування та психологічну реабілітацію постраждалої.
Цікаво, що контракт футболіста з Васка да Гамою вже розірваний. Він доєднався до клубу ще у 2023 році і встиг зіграти 77 матчів, у яких забив 8 голів та передав 16 асистів.