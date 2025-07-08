Не стримав сліз: на Вімблдоні тенісист знявся з гри, в якій майже здолав першу ракетку світу

У понеділок, 7 липня, відбулися матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Великої Британії з тенісу. В одному з них зустрічалися Яннік Сіннер і Григор Димитров.

34-річний болгарин був близький до здійснення великого апсету. Проте, коли до грандіозного тріумфу залишалося зовсім трішки, був вимушений знятися з поєдинку, повідомляє 24 Канал.

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Чому Димитров не дограв матч із Сіннером

Він виграв два перші сети поєдинку (6:3, 7:5) проти італійця, який у трьох стартових матчах турніру не віддав жодної партії. Третій сет також Димитров почав добре, але в одну мить усі надії на сенсаційну перемогу перекреслила травма.

Болгарський тенісист у четвертому геймі виконав ейс, завдяки якому зрівняв рахунок – 2:2. Після цього він схопився за груди та впав.

Матч було призупинено й на корт викликали лікаря. Після цього Григор Димитров пішов у підтрибунне приміщення, але, повернувшись після огляду фізіо, потиснув руку Янніку Сіннеру та повідомив, що не може продовжити гру.

Виявилося, що екстретя ракетка світу зазнав травми великого грудного м'яза. Глядачі провели його з корту оплесками, а сам болгарин не стримав сліз.

Як Димитров знявся з матчу та залишав корт: дивіться відео

Зазначимо, що Яннік Сіннер під час матчу також мав проблеми зі здоров'ям, його турбував правий лікоть. У наступному колі змагань італієць зіграє з Беном Шелтоном.

До слова. Григор Димитров знявся з матчу на п’ятому турнірі серії Grand Slam поспіль. Він бореться з травмами ще з тогорічного трав'яного "мейджора".

Нагадаємо, що у чвертьфінал також пробився зірковий Карлос Алькарас. Він у четвертому колі здолав Андрія Рубльова та побив рекорд, який тримався 47 років.