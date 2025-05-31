Юний динамівець забив гол у стилі Марадони: ефектне відео
- 16-річний Єгор Музичко з "Динамо" відзначився хет-триком у матчі проти "Руху" в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України.
- Один з його голів, зроблений у стилі Марадони, став справжнім шедевром і допоміг команді здобути розгромну перемогу 6:2.
Академія Динамо виховала ціле сузір'я яскравих футболістів. В юнацькому складі "біло-синіх" підростає чергова зірочка.
В рамках Дитячо-юнацької футбольної ліги України відбувся матч-відповідь першого стикового раунду між Динамо та Рухом. Непересічну майстерність у поєдинку продемонстрував 16-річний гравець "біло-синіх" Єгор Музичко, пише 24 Канал.
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Новий діамант Динамо
Юний футболіст став автором хет-трика, а один із забитих голів змусив згадати легенду футболу. В одному з моментів матчу Єгор отримав м'яч в центрі поля, на швидкості обіграв кількох гравців Руху та холоднокровно пробив повз голкіпера.
Своїми діями Музичко нагадав легендарного аргентинця Дієго Марадону.
"Сольний прохід в стилі Марадони", – підписала відео голу пресслужба Динамо.
Відео голу Єгора Музичка
Зазначимо, що поєдинок завершився розгромною перемогою Динамо з рахунком 6:2. У першому матчі супрників було зафіксовано нічию – 2:2.
Щодо Єгора Музичка, то в минулому сезоні він виступав за київську ДЮСШ-26. У поточному чемпіонаті ДЮФЛ динамівець зіграв 20 матчів та забив 10 голів.