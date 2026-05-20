Динамо – Чернігів: онлайн-трансляція фіналу Кубка України з футболу

У Львові визначиться володар першого оновленого Кубка України. Для Динамо це шанс урятувати сезон, для Чернігова – нагода створити найбільшу ситуацію в історії українського футболу.

Фінал турніру відрізнятиметься від формату попередніх матчів: в разі нічиєї команди не будуть одразу бити післяматчеві пенальті, а зіграють екстратайми. Володар Кубка отримає право грати у Лізі Європи, повідомляє 24 Канал.

Який шлях пройшли команди до фіналу?

Кияни на правах чемпіона України розпочинали боротьбу за Кубок в 1/16 фіналу. Там підопічні тоді ще Олександра Шовковського обіграли Олександрію 2:1.

Волею жеребу вже в 1/8 фіналу стався найбільш очікуваний матч усього турніру – Динамо зіграло із Шахтарем. І знову 2:1 на користь київського гранду, який позбувся головного суперника.

У чвертьфіналі Динамо не мало проблем з першоліговим Інгульцем 2:0, а у півфіналі також впевнено обіграли колектив з нижчого дивізіону – Буковину 3:0.

Що ж до Чернігова, то вони почали виступи в 1/32 фіналу з мінімальної перемоги над київським Атлетом. Далі мав би бути виліт від Кривбаса у серії пенальті, але криворіжці порушили регламент, випустивши на поле зайвого легіонера. Через ігнорування ліміту клубу присудили технічну поразку 0:3.

В 1/8 фіналу Чернігів пройшов по пенальті Лісне, в чвертьфіналі знову в післяматчевій серії подужав Фенікс-Маріуполь. А у півфіналі створив гучну сенсацію, пройшовши Металіст 1925 – звичайно ж, знову по пенальті, це вже стало фірмовим стилем команди.

Що означатиме перемога для кожної з команд?

Динамо Ігоря Костюка ризикує не здобути медалей УПЛ, тож Кубок України – це фактично порятунок провального сезону і перепустка у більш статусну Лігу Європи замість Ліги конференцій.

А у випадку Чернігова, який пасе задніх у Першій лізі, може статися абсолютно дивовижна ситуація, коли клуб, що ризикує опинитися у Другій лізі, буде володарем національного кубка та ще й учасником єврокубків. Сценарій вважають фантастичним, але у самій команді вірять, що здатні на футбольний подвиг.

Онлайн-трансляція фіналу Кубка України Динамо – Чернігів

Фінал приймає "Арена-Львів", стартовий свисток має пролунати о 18:00, якщо не завадять повітряні тривоги.