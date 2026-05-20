У вівторок, 19 травня, відбулась медіазустріч представників команд фіналісток Кубка України. Під час заходу доволі гостре питання поставили головному тренеру Динамо Ігорю Костюку, передає акаунт "Третій Тайм" у соцмережі Threads.

Керманича Динамо Ігоря Костюка запитали про те, чи готовий він узяти на себе відповідальність та покинути пост головного тренера столичного клубу у випадку поразки від Чернігова у фіналі Кубка України 2025/26,

Тренер завжди несе відповідальність за результат. Подивимося завтра після гри – коли буде результат, тоді будемо вирішувати майбутнє,

– сказав Ігор Костюк.

Зазначимо, що Динамо наразі знаходиться поза єврокубковою зоною у національній першості. За тур до завершення розіграшу УПЛ кияни йдуть четвертими та відстають від третього у таблиці Полісся на два очки.

Ігор Костюк став головним тренером Динамо 17 грудня 2025 року. Про це повідомляє статистичний портал Transfermarkt.

Що дасть перемога у Кубку України?

Сезон 2025/26 Україна завершила на 23 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Таке положення у рейтингу дає право переможцю національного Кубка представляти державу у кваліфікації Ліги Європи.

Переможець фінального матчу, який відбудеться на "Арені-Львів" 20 травня о 18.00, розпочне свій шлях у єврокубку з першого раунду кваліфікації.

У випадку програшу столичний клуб може залишитись без участі у міжнародних змаганнях на сезон 2026/27.

Що далі очікує на Динамо?