У вівторок, 19 травня, відбулась медіазустріч представників команд фіналісток Кубка України. Під час заходу доволі гостре питання поставили головному тренеру Динамо Ігорю Костюку, передає акаунт "Третій Тайм" у соцмережі Threads.
Керманича Динамо Ігоря Костюка запитали про те, чи готовий він узяти на себе відповідальність та покинути пост головного тренера столичного клубу у випадку поразки від Чернігова у фіналі Кубка України 2025/26,
Тренер завжди несе відповідальність за результат. Подивимося завтра після гри – коли буде результат, тоді будемо вирішувати майбутнє,
– сказав Ігор Костюк.
Зазначимо, що Динамо наразі знаходиться поза єврокубковою зоною у національній першості. За тур до завершення розіграшу УПЛ кияни йдуть четвертими та відстають від третього у таблиці Полісся на два очки.
Ігор Костюк став головним тренером Динамо 17 грудня 2025 року. Про це повідомляє статистичний портал Transfermarkt.
Що дасть перемога у Кубку України?
Сезон 2025/26 Україна завершила на 23 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Таке положення у рейтингу дає право переможцю національного Кубка представляти державу у кваліфікації Ліги Європи.
Переможець фінального матчу, який відбудеться на "Арені-Львів" 20 травня о 18.00, розпочне свій шлях у єврокубку з першого раунду кваліфікації.
У випадку програшу столичний клуб може залишитись без участі у міжнародних змаганнях на сезон 2026/27.
Що далі очікує на Динамо?
- Додамо, що в останньому турі УПЛ Динамо прийме Кудрівку. Цей понеділок розпочнеться у неділю, 24 травня. Стартовий свисток у поєдинку заплановано на 13.00 за київським часом.
- Згодом четверо футболістів "біло-синьої" команди доєднаються до табору національної команди для підготовки до товариських матчів проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня). Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
- У випадку перемоги у фіналі Кубка Динамо розпочне свій єврокубковий шлях у липні. Жеребкування першого раунду відбору відбудеться 16 червня, а самі матчі цього етапу змагання – 9-16 липня.