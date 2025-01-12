Перша перемога Динамо у 2025 році: "біло-сині" обіграли учасника Ліги Європи

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону. У другому товариському матчі команді Олександра Шовковського протистояв румунський ФКСБ.

Динамо – ФКСБ 2:1

Голи: Буяльський, 21, 28 – Мікулеску, 73

У неділю, 12 січня, динамівці зіграли другий спаринг в рамках тренувального збору в Туреччині. "Біло-сині" зуміли реабілітуватися за поразку від Магдебургу (1:3), пише 24 Канал.

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Різні тайми у виконанні Динамо

Перед матчем з командою зустрівся президент Динамо Ігор Суркіс. Це додало мотивації футболістам.

У першому таймі м'яч двічі побував у воротах ФКСБ. На 21-й хвилині кияни поборолися за м'яч на підступах до штрафного майданчика, м'яч опинився у Ваната, який відпасував на Буяльського. Капітан "біло-синіх" точним ударом завершив старання партнерів по команді.

Через сім хвилин динамівці збільшили перевагу. Спочатку Кабаєв завдав потужного дальнього удару, після якого голкіпер відбив м'яч на Ваната. Спроба форварда забити виявилася невдало, але його знову виручив Буяльський, який оформив дубль.

У другому таймі Шовковський провів низку замін. Футболісти румунської команди перехопили ініціативу та кілька разів загрожували воротам Нещерета. На 83-й хвилині вони досягли свого. Мікулеску звів перевагу киян до мінімуму. Проте на більше румуни не спромоглися. Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що ФКСБ, як і Динамо, виступає у Лізі Європи. Після 6-ти турів румунська команда займає 10 місце та претендує на вихід у плей-оф. На жаль, кияни втратили шанси продовжити боротьбу в турнірі. В останніх двох матчах Динамо боротиметься виключно за рейтингові очки.

Нагадаємо, що наступний спаринг динамівці зіграють 13 січня. Підопічні Шовковського зустрінуться з польським Відзевом.