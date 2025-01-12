Динамо – ФКСБ 2:1

Голы: Буяльский, 21, 28 – Микулеску, 73

В воскресенье, 12 января, динамовцы сыграли второй спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. "Бело-синие" сумели реабилитироваться за поражение от Магдебурга (1:3), пишет 24 Канал.

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Разные таймы в исполнении Динамо

Перед матчем с командой встретился президент Динамо Игорь Суркис. Это добавило мотивации футболистам.

В первом тайме мяч дважды побывал в воротах ФКСБ. На 21-й минуте киевляне поборолись за мяч на подступах к штрафной площади, мяч оказался у Ваната, который отпасовал на Буяльского. Капитан "бело-синих" точным ударом завершил старания партнеров по команде.

Спустя семь минут динамовцы увеличили преимущество. Сначала Кабаев нанес мощный дальний удар, после которого голкипер отбил мяч на Ваната. Попытка форварда забить оказалась неудачной, но его снова выручил Буяльский, который оформил дубль.

Во втором тайме Шовковский провел ряд замен. Футболисты румынской команды перехватили инициативу и несколько раз угрожали воротам Нещерета. На 83-й минуте они достигли своего. Микулеску свел преимущество киевлян до минимума. Однако на большее румыны не смогли. Динамо одержало победу со счетом 2:1.

Отметим, что ФКСБ, как и Динамо, выступает в Лиге Европы. После 6-ти туров румынская команда занимает 10 место и претендует на выход в плей-офф. К сожалению, киевляне потеряли шансы продолжить борьбу в турнире. В последних двух матчах Динамо будет бороться исключительно за рейтинговые очки.

Напомним, что следующий спарринг динамовцы сыграют 13 января. Подопечные Шовковского встретятся с польским Видзевом.