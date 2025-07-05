Динамо – Кішварда: онлайн-трансляція першого матчу чемпіона України на зборах в Австрії
- Динамо проводить підготовку до нового сезону в австрійському Бад-Вальтерсдорфі, де зіграє перший спаринг з угорською Кішвардою 5 липня.
- Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом, а трансляцію можна буде переглянути на сайті 24 Каналу.
Столичне Динамо підготовку до нового сезону проводить в австрійському Бад-Вальтерсдорфі. У рамках навчально-тренувального збору "біло-сині" зіграють перший спаринг.
Першим суперником Динамо стане представник елітного дивізіону Угорщини Кішварда. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, пише 24 Канал.
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Коли дивитися перший матч чемпіона України
Команда Олександра Шовковського розпочала літній тренувальний збір в Австрії 29 червня. Склад чемпіонів України сезону-2024/25 зазнав мінімальних змін. Залишив "біло-синіх" захисник Валерій Лучкевич, який не зміг скласти конкуренцію основним гравцям.
Наразі Динамо ще не підписало жодного новачка. На збір в Австрію тренерський штаб взяв кількох гравців з юнацької команди, а також футболістів, які повернулися з оренди. Черговий шанс від тренерського штабу отримав Владислав Супряга, який у минулому сезоні грав за Зорю.
Цікаво. Асистентом головного тренера Кішварди є ексдинамівець Ласло Боднар. У різні часи за угорський клуб виступали колишні динамівці Павло Лук'янчук (15 матчів, 1 гол), Артем Мілевський (10 матчів), Темур Парцванія (5 матчів).
Матч проти переможця Першої ліги Угорщини Кішварди розпочнеться о 18:00 за київським часом. За трансляцією поєдинку можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу.
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Кішварда
Розклад матчів Динамо на зборах в Австрії
- 5 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина)
- 6 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина)
- 10 липня. 17:00. Динамо – Мідтьюлланн (Данія)
- 11 липня. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбіон (Англія)
- 16 липня. Час уточнюється. Динамо – Осієк (Хорватія)
Нагадаємо, що перший офіційний матч чемпіон України зіграє 22 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).
Раніше повідомлялося, що динамівець Тарас Михавко претендує на нагороду Golden Boy Web-2025, увійшовши в топ-100 номінантів.