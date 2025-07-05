Динамо – Кішварда: онлайн-трансляція першого матчу чемпіона України на зборах в Австрії

Столичне Динамо підготовку до нового сезону проводить в австрійському Бад-Вальтерсдорфі. У рамках навчально-тренувального збору "біло-сині" зіграють перший спаринг.

Першим суперником Динамо стане представник елітного дивізіону Угорщини Кішварда. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, пише 24 Канал.

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Коли дивитися перший матч чемпіона України

Команда Олександра Шовковського розпочала літній тренувальний збір в Австрії 29 червня. Склад чемпіонів України сезону-2024/25 зазнав мінімальних змін. Залишив "біло-синіх" захисник Валерій Лучкевич, який не зміг скласти конкуренцію основним гравцям.

Наразі Динамо ще не підписало жодного новачка. На збір в Австрію тренерський штаб взяв кількох гравців з юнацької команди, а також футболістів, які повернулися з оренди. Черговий шанс від тренерського штабу отримав Владислав Супряга, який у минулому сезоні грав за Зорю.

Цікаво. Асистентом головного тренера Кішварди є ексдинамівець Ласло Боднар. У різні часи за угорський клуб виступали колишні динамівці Павло Лук'янчук (15 матчів, 1 гол), Артем Мілевський (10 матчів), Темур Парцванія (5 матчів).

Матч проти переможця Першої ліги Угорщини Кішварди розпочнеться о 18:00 за київським часом. За трансляцією поєдинку можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Кішварда

Розклад матчів Динамо на зборах в Австрії

5 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина)

6 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина)

10 липня. 17:00. Динамо – Мідтьюлланн (Данія)

11 липня. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбіон (Англія)

16 липня. Час уточнюється. Динамо – Осієк (Хорватія)

Нагадаємо, що перший офіційний матч чемпіон України зіграє 22 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамо зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Раніше повідомлялося, що динамівець Тарас Михавко претендує на нагороду Golden Boy Web-2025, увійшовши в топ-100 номінантів.