Первым соперником Динамо станет представитель элитного дивизиона Венгрии Кишварда. Поединок состоится в субботу, 5 июля, пишет 24 Канал.

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Когда смотреть первый матч чемпиона Украины

Команда Александра Шовковского начала летний тренировочный сбор в Австрии 29 июня. Состав чемпионов Украины сезона-2024/25 претерпел минимальные изменения. Покинул "бело-синих" защитник Валерий Лучкевич, который не смог составить конкуренцию основным игрокам.

На данный момент Динамо еще не подписало ни одного новичка. На сбор в Австрию тренерский штаб взял нескольких игроков из юношеской команды, а также футболистов, которые вернулись из аренды. Очередной шанс от тренерского штаба получил Владислав Супряга, который в прошлом сезоне играл за Зарю.

Интересно. Ассистентом главного тренера Кишварды является экс-динамовец Ласло Боднар. В разное время за венгерский клуб выступали бывшие динамовцы Павел Лукьянчук (15 матчей, 1 гол), Артем Милевский (10 матчей), Темур Парцвания (5 матчей).

Матч против победителя Первой лиги Венгрии Кишварды начнется в 18:00 по киевскому времени. За трансляцией поединка можно будет следить на сайте 24 Канала.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Кишварда

Расписание матчей Динамо на сборах в Австрии

5 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия)

6 июля. 18:00. Динамо – Кишварда (Венгрия)

10 июля. 17:00. Динамо – Мидтьюлланн (Дания)

11 июля. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия)

16 июля. Время уточняется. Динамо – Осиек (Хорватия)

Напомним, что первый официальный матч чемпион Украины сыграет 22 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Динамо встретится с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Ранее сообщалось, что динамовец Тарас Михавко претендует на награду Golden Boy Web-2025, войдя в топ-100 номинантов.