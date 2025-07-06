У першому матчі динамівці несподівано поступилися угорцям з рахунком 0:2. Тож у другому спарингу "біло-сині" отримали змогу здобути реванш, пише 24 Канал.

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Перший гол Супряги на зборах

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський знову виставив експериментальний склад. У старті вийшли голкіпер Вячеслав Суркіс, а у нападі Владислав Супряга та гравець юнацької команди Федір Задорожний.

Програвати вдруге поспіль не було в планах "біло-синів", а тому чемпіони України взялися за справу. На 16-й хвилині Андрій Ярмоленко був першим на підбиранні та красивим ударом поцілив у кут воріт.

На 40-й хвилині динамівці подвоїли перевагу. Караваєв зробив простріл з правого флангу, який майстерно замкнув Супряга.

Відео голу Супряги

А через три хвилини асистом Караваєва скористався Задорожний.

У другому таймі склад"біло-синіх" майже повністю змінився, але голів більше суперники не забивали. У підсумку Динамо поквиталося з Кішвардою, розгромивши угорців з рахунком 3:0. Варто відзначити також 19-річного Вячеслава Суркіса, який зберіг ворота "сухими".

Динамо – Кішварда 3:0

Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43

Відеоогляд матчу Динамо – Кішварда

Свій наступний матч команда Олександра Шовковського зіграє 10 липня проти данського Мідтьюлланна.

Розклад матчів Динамо на зборах в Австрії

5 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина) 0:2

6 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина) 3:0 (Ярмоленко, Супряга, Задорожний)

10 липня. 17:00. Динамо – Мідтьюлланн (Данія)

11 липня. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбіон (Англія)

16 липня. Час уточнюється. Динамо – Осієк (Хорватія)

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Динамо може продовжити кар'єру в Польщі.