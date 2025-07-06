Майстерний гол Супряги та кліншит Суркіса: Динамо розгромило угорську Кішварду
- Київське Динамо перемогло угорську команду Кішварда з рахунком 3:0 на тренувальних зборах в Австрії, з голами Ярмоленка, Супряги та Задорожного.
- Голкіпер Вячеслав Суркіс зберіг ворота "сухими", а наступний матч Динамо зіграє проти данського Мідтьюлланна 10 липня.
Київське Динамо зіграло другий матч на тренувальних зборах в Австрії. Суперниками "біло-синіх" був чемпіон Першої ліги Угорщини Кішварда.
У першому матчі динамівці несподівано поступилися угорцям з рахунком 0:2. Тож у другому спарингу "біло-сині" отримали змогу здобути реванш, пише 24 Канал.
Читайте також УПЛ опублікувала календар чемпіонату України 2025-2026: коли Динамо та Шахтар зіграють між собою
Перший гол Супряги на зборах
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський знову виставив експериментальний склад. У старті вийшли голкіпер Вячеслав Суркіс, а у нападі Владислав Супряга та гравець юнацької команди Федір Задорожний.
Програвати вдруге поспіль не було в планах "біло-синів", а тому чемпіони України взялися за справу. На 16-й хвилині Андрій Ярмоленко був першим на підбиранні та красивим ударом поцілив у кут воріт.
На 40-й хвилині динамівці подвоїли перевагу. Караваєв зробив простріл з правого флангу, який майстерно замкнув Супряга.
Відео голу Супряги
А через три хвилини асистом Караваєва скористався Задорожний.
У другому таймі склад"біло-синіх" майже повністю змінився, але голів більше суперники не забивали. У підсумку Динамо поквиталося з Кішвардою, розгромивши угорців з рахунком 3:0. Варто відзначити також 19-річного Вячеслава Суркіса, який зберіг ворота "сухими".
Динамо – Кішварда 3:0
Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43
Відеоогляд матчу Динамо – Кішварда
Свій наступний матч команда Олександра Шовковського зіграє 10 липня проти данського Мідтьюлланна.
Розклад матчів Динамо на зборах в Австрії
- 5 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина) 0:2
- 6 липня. 18:00. Динамо – Кішварда (Угорщина) 3:0 (Ярмоленко, Супряга, Задорожний)
- 10 липня. 17:00. Динамо – Мідтьюлланн (Данія)
- 11 липня. 12:00. Динамо – Вест Бромвич Альбіон (Англія)
- 16 липня. Час уточнюється. Динамо – Осієк (Хорватія)
Раніше повідомлялося, що центральний захисник Динамо може продовжити кар'єру в Польщі.