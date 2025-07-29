Вже у першому матчі кияни майже гарантували собі вихід у наступне коло кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру. Команда Олександра Шовковського оформила виїзну перемогу з рахунком 0:3, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитись матч Динамо – Хамрун?

Динамівці забивали у кожному із таймів. У перші 45 хвилин Ванат вивів киян уперед 0:1, а у другому таймі Буяльський та Волошин добили мальтійського суперника 0:3.

Переможець цього двоматчевого протистояння вийде у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/2026, де зійдеться із тріумфатором дуелі Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Перший матч між цими командами закінчився нічиєю 1:1.

Жереб так звів, що невдаха битви Динамо – Хамрун понизиться у кваліфікацію Ліги Європи, де також зустрінеться із переможеним із цієї ж пари Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Безкоштовно поєдинок транслюватиметься на загальнодоступному каналі "2+2". Також зустріч можна буде подивитися на платформі Київстар ТБ, MEGOGO.

Початок матчу-відповіді Динамо – Хамрун 29 липня о 21:00 (за київським часом). Судитиме цей поєдинок буде суддівська бригада із Данії на чолі із 35-річним Якобом Сундбергом.

До слова, вже після цього поєдинку кияни повернуться в Україну, де вже 2 серпня стартуватимуть в УПЛ виїзною грою проти рівненського Вереса (початок о 15:30).