Київське Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 5 серпня зіграє проти кіпрського Пафоса. Номінально домашній поєдинок "біло-сині" проведуть у польському Любліні.

Підопічні Олександра Шовковського успішно подолали перший бар'єр на шляху до основного етапу Ліги чемпіонів. У другому кваліфікаційному раунді "біло-сині" перемогли мальтійський Хамрун із загальним рахунком 6:0, пише 24 Канал.

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Де дивитись матч Динамо – Пафос?

У третьому раунді ЛЧ суперник у Динамо значно серйозніший – кіпрський Пафос. У минулому сезоні команда вперше у своїй історії виграла чемпіонат.

У розіграші Кубка Кіпру Пафос дійшов до фіналу, де поступився по пенальті АЕКу з Ларнаки (основний час 0:0). Розіграш Суперкубка Кіпру теж завершився невдачею для чемпіона. Пафос поступився АПОЕЛу з мінімальним рахунком 0:1.

Єврокубкову кампанію-2025/26 Пафос розпочав з другого кваліфікаційного раунду, де за підсумком двох матчів здолав ізраїльський Маккабі Тель-Авів (1:1, 1:0). Чемпіонат Кіпру стартує лише 22 серпня, а тому поєдинки у Лізі чемпіонів є наразі єдиними офіційними у нинішньому сезоні.

У прямій трансляції матч Динамо – Пафос транслюватимуть на загальнодоступному каналі "2+2". Крім того, любителі футболу матимуть змогу подивитися поєдинок на платформах "Київстар ТБ" та MEGOGO.

Зустріч Динамо – Пафос відбудеться 5 серпня у Любліні та розпочнеться о 21:00 за київським часом (20:00 за польським). Поєдинок обслуговуватиме швейцарська бригада арбітрів на чолі із Сандро Шерером.

Нагадаємо, що у першому турі чемпіонату України Динамо на виїзді перемогло Верес з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив півзахисник Микола Шапаренко.