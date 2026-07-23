Динамо відмовилось від підтримки: клуб попросив вболівальників не приходити на матч з ПАОКом

У другому кваліфай-раунді Ліги Європи суперником київського Динамо є грецький ПАОК із Салонік. Під час другого матчу, який буде виїзним, команда попросила фанів не намагатися потрапити на трибуни стадіону.

Несподіване і навіть безпрецедетне рішення пояснюється тим, хто є власником ПАОКа та яку політику сповідують прихильники цього колективу. У Динамо хочуть уникнути проблем, пише 24 Канал.

Чому Динамо добровільно відмовляється від підтримки вболівальників

Столичний клуб у своїй офіційній заяві повідомив, що відмовився від передбаченої регламентом УЄФА гостьової квоти квитків. Динамо закликає фанів не намагатися потрапити на стадіон "Тумба" у Салоніках.

Причина криється у ризику провокацій і конфліктів до матчу, під час нього та після фінального свистка. "Біло-сині" просять із розумінням поставитися до рішення, ухваленого з безпекових міркувань.

Якщо ж навіть заклик команди не змінює наміру деяких українців піти на матч, то Динамо наполегливо радить консультуватися з Консульством нашої держави у Салоніках.

Такий крок київського клубу стає зрозумілим, якщо поглянути на те, ким є власник ПАОКа і як реагують на його витівки вболівальники греків.

Хто такий Іван Саввіді

Президент ПАОКа – грецький олігарх, який з дитинства тісно пов'язаний з Росією і навіть упродовж років був там депутатом і будував політичну кар'єру.

Свій статок Саввіді заробив саме з оборудок після розвалу Радянського Союзу, а вже у "нульові" роки став фанатом диктатора Путіна і входив до його партії.

У грецькому футболі Саввіді знають в першу чергу завдяки його війнам з афінськими клубами і їхнім привілейованим положенням. Через переконання у заангажованості арбітрів одного разу він шантажував федерацію футболу невиходом команди на матч-відповідь півфіналу Кубка Греції, а інший раз узагалі вийшов на поле погрожувати рефері з пістолетом біля поясу.

Фани ПАОКа обожнюють президента і всіляко підтримують його бандитські прояви. Не турбує їх навіть той факт, що Саввіді вже після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну допомагав ватажкам так званої терористичної "ДНР".

У жовтні 2022 року Президент України Володимир Зеленський запровадив проти Саввіді санкції на 10 років за пособництво агресору.

За таких умов у Динамо переконані, що українцям небезпечно відвідувати стадіон ПАОКа, адже цілком можливі провокації та спроби образити вболівальників.