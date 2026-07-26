"Був дещо пригніченим": спонсор футбольного клубу розповів про гравця, якого ігнорували в Динамо

Трансфери Динамо іноді бувають скандальними та цікавими. То клуб підписує футболіста з проросійськими поглядами Владислава Бленуце, то орендує гравців, які в підсумку майже не отримують ігрової практики. Одним із таких прикладів став український захисник Василь Буртник.

Спонсор тернопільської Ниви Роман Михайлів прокоментував повернення до команди Буртника, який першу частину сезону провів в оренді у Динамо. Про це пише ПЕРШИЙ онлайн.

Василь Буртник у Динамо

За словами Михайліва, після повернення з Києва футболіст був дещо пригніченим, оскільки так і не отримав можливості дебютувати за першу команду столичного клубу. Попри відсутність ігрової практики в офіційних матчах, спонсор Ниви вважає цей етап корисним для кар'єри гравця.

Я переконаний, що навіть за ці пів року він суттєво додав. Тренування в такій команді, як Динамо, безцінні для молодого футболіста. Він здобув важливий досвід, став сильнішим і сьогодні є одним із лідерів нашої команди,

– зазначив Михайлів.

Він також додав, що відсутність офіційних матчів за киян, це насамперед питання футбольної вдачі, адже захисник мав шанс на дебют, але не зумів його реалізувати через певні обставини. Михайлів наголосив, що вірить у високий рівень Буртника та побажав йому подальшого прогресу й розкриття потенціалу в Тернополі.

Буртник не провів жодного офіційного матчу у складі "біло-синіх". Футболіст лише тренувався разом із першою командою та кілька разів потрапляв до заявки на поєдинки. 12 січня 2026 року Динамо офіційно повідомило про завершення співпраці з гравцем.

Нагадаємо, що найближчий матч Динамо проведе у четвер, 30 липня, о 20:45 за київським часом. У рамках матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи кияни зіграють проти ПАОКа.