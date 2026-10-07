Легендарне Динамо Блохіна: як склалося життя футболістів

Легенди київського Динамо творили історію українського футболу, але після завершення кар'єри їхні долі склалися по-різному. Хтось пішов у тренери або став до зброї, а хтось опинився в центрі скандалу.

Команда Валерія Лобановського виховала цілу плеяду футболістів, які здобували європейські трофеї та індивідуальні нагороди. 24 Канал розповідає, чим сьогодні займаються найвідоміші представники легендарного покоління Динамо.

Блохін став амбасадором українського футболу

Олег Блохін назавжди вписав своє ім'я в історію Динамо та світового футболу, вигравши "Золотий м'яч" у 1975 році. Після завершення ігрової кар'єри він успішно працював тренером у Греції, а найбільшого успіху досяг зі збірною України.

Саме під керівництвом Блохіна "синьо-жовті" вперше в історії пробилися на чемпіонат світу, а на Мундіалі-2006 сенсаційно дійшли до чвертьфіналу.



Олег Блохіх досяг успіху у ролі гравця та тренера/ Фото Getty Images

Нині легендарний динамівець регулярно бере участь у футбольних заходах та презентаціях, зокрема демонструє вболівальникам свій легендарний "Золотий м'яч".

Безсонов став на захист України

Володимира Безсонова вважають одним із найуніверсальніших футболістів в історії Динамо. Валерій Лобановський неодноразово наголошував, що його підопічний міг однаково якісно діяти практично на будь-якій позиції.

Безсонов став капітаном киян лише у 22 роки та зіграв на трьох чемпіонатах світу у складі збірної СРСР. Після завершення тренерської кар'єри він відійшов від активної футбольної діяльності.



Володимир Безсонов – один із найсильніших гравців в історії Динамо/ Фото клубної пресслужби

На початку повномасштабного вторгнення Росії легендарний футболіст вступив до територіальної оборони та заявив, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках. Час від часу він також коментує актуальні події українського футболу.

Бєланов теж приєднався до тероборони

Володар "Золотого м'яча"-1986 Ігор Бєланов після завершення кар'єри спробував себе у футбольному менеджменті. Він був президентом швейцарського клубу Віль і мріяв створити там школу Валерія Лобановського, однак реалізувати цей проєкт не вдалося.

Пізніше Бєланов працював в Одесі, очолюючи міське управління фізичної культури та спорту, а також заснував власний дитячий футбольний турнір Belanov Football League.



Ігор Бєланов – один із трьох українських володарів "Золотого м'яча"/ Фото ФК Динамо

У 2022 році легенда Динамо вступив до територіальної оборони. Зараз він іноді виступає футбольним експертом, бере участь у ветеранських заходах та презентаціях "Золотих м'ячів" разом із Олегом Блохіним та Андрієм Шевченком.

Заваров допомагає будувати майбутнє Динамо

Олександр Заваров був одним із найяскравіших півзахисників свого покоління. Після успішних виступів за Динамо він грав за туринський Ювентус, де також здобував престижні трофеї.

Сьогодні Заваров живе у Києві та продовжує працювати на благо рідного клубу. Він займається пошуком молодих талантів для Динамо, бере участь у футбольних заходах та ділиться власним досвідом із молодим поколінням.



Олександр Заваров продовжує працювати в Динамо/ Фото клубної пресслужби

Легендарного футболіста ще з часів виступів за Динамо та Ювентус уболівальники й партнери називали коротким прізвиськом "Зава".

Складна доля Яремчука

Доля Івана Яремчука після завершення кар'єри склалася найскладніше серед легендарних динамівців. Колишній футболіст багато років боровся з ігровою залежністю, через яку втратив значну частину своїх статків.

Останнім часом він проживає у Бельгії як український біженець. Водночас ім'я Яремчука знову опинилося в центрі уваги після судового процесу в Чехії.



Іван Яремчук мав проблем із законом/ Фото з відкритих джерел

64-річного ексхавбека заочно засудили до шести місяців умовного ув'язнення та на два роки заборонили в'їзд до Чехії після конфлікту з менеджером казино в Празі. Попри це Яремчук залишається одним із символів легендарного Динамо кінця 1980-х років, яке здобувало гучні перемоги на міжнародній арені.