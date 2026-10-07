Команда Валерия Лобановского воспитала целую плеяду футболистов, завоевавших европейские трофеи и индивидуальные награды. 24 Канал рассказывает, чем сегодня занимаются самые известные представители легендарного поколения Динамо.

Блохин стал послом украинского футбола

Олег Блохин навсегда вписал свое имя в историю "Динамо" и мирового футбола, выиграв "Золотой мяч" в 1975 году. После завершения игровой карьеры он успешно работал тренером в Греции, а наибольшего успеха добился со сборной Украины.

Именно под руководством Блохина "сине-желтые" впервые в истории пробились на чемпионат мира, а на Мундиале-2006 сенсационно дошли до четвертьфинала.



Олег Блохин добился успеха в роли игрока и тренера / Фото Getty Images

Сейчас легендарный динамовский игрок регулярно участвует в футбольных мероприятиях и презентациях, в частности демонстрирует болельщикам свой легендарный "Золотой мяч".

Безсонов встал на защиту Украины

Владимира Безсонова считают одним из самых универсальных футболистов в истории "Динамо". Валерий Лобановский неоднократно подчеркивал, что его подопечный мог одинаково качественно действовать практически на любой позиции.

Безсонов стал капитаном киевлян лишь в 22 года и сыграл на трех чемпионатах мира в составе сборной СССР. После завершения тренерской карьеры он отошел от активной футбольной деятельности.



Владимир Безсонов – один из сильнейших игроков в истории "Динамо" / Фото клубной пресс-службы

В начале полномасштабного вторжения России легендарный футболист вступил в ряды территориальной обороны и заявил, что готов защищать Украину с оружием в руках. Время от времени он также комментирует актуальные события украинского футбола.

Беланов тоже присоединился к территориальной обороне

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов после завершения карьеры попробовал себя в футбольном менеджменте. Он был президентом швейцарского клуба "Виль" и мечтал создать там школу Валерия Лобановского, однако реализовать этот проект не удалось.

Позже Беланов работал в Одессе, возглавляя городское управление физической культуры и спорта, а также основал собственный детский футбольный турнир Belanov Football League.



Игорь Беланов – один из трех украинских обладателей "Золотого мяча" / Фото ФК "Динамо"

В 2022 году легенда "Динамо" вступил в ряды территориальной обороны. Сейчас он иногда выступает в качестве футбольного эксперта, участвует в ветеранских мероприятиях и презентациях "Золотых мячей" вместе с Олегом Блохиным и Андреем Шевченко.

Заваров помогает строить будущее Динамо

Александр Заваров был одним из самых ярких полузащитников своего поколения. После успешных выступлений за "Динамо" он играл за туринский "Ювентус", где также завоевывал престижные трофеи.

Сегодня Заваров живет в Киеве и продолжает работать на благо родного клуба. Он занимается поиском молодых талантов для "Динамо", участвует в футбольных мероприятиях и делится собственным опытом с молодым поколением.



Александр Заваров продолжает работать в "Динамо" / Фото клубной пресс-службы

Еще со времен выступлений за "Динамо" и "Ювентус" болельщики и партнеры называли легендарного футболиста коротким прозвищем "Зава".

Трудная судьба Яремчука

Судьба Ивана Яремчука после завершения карьеры сложилась сложнее всего среди легендарных динамовцев. Бывший футболист много лет боролся с игровой зависимостью, из-за которой потерял значительную часть своего состояния.

В последнее время он проживает в Бельгии как украинский беженец. В то же время имя Яремчука вновь оказалось в центре внимания после судебного процесса в Чехии.



Иван Яремчук имел проблемы с законом / Фото из открытых источников

64-летнего экс-полузащитника заочно приговорили к шести месяцам условного заключения и на два года запретили въезд в Чехию после конфликта с менеджером казино в Праге. Несмотря на это, Яремчук остается одним из символов легендарного "Динамо" конца 1980-х годов, которое одерживало громкие победы на международной арене.