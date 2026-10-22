Динамо – Кудрівка: кияни зіграють перший матч після звільнення Костюка

У 10-му турі Української Прем’єр-ліги Динамо зіграє перший матч після звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера. Суперником буде Кудрівка.

Мацей Кендзьорек вперше виведе динамівців як наставник столичного клубу. Про матч Динамо – Кудрівка розповідає 24 Канал.

З чим команди підходять до матчу УПЛ

Поєдинок між командами відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня. Старт гри на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського має відбутися о 13:00 за київським часом.

У попередньому турі кияни грали у більшості проти Полісся уже з 5-ї хвилини, коли червону картку отримав голкіпер житомирян Олег Кудрик. Хет-трик Ігоря Краснопіра приніс перемогу Поліссю – 3:1.

Прогноз букмекера (21+)

betking станом на 21:10 21 жовтня 2026 року публікує такі коефіцієнти: Динамо – 1.15, нічия - 8.00, Кудрівка – 17.00. Поєдинок відбудеться 23 жовтня o 13:00 за київським часом.

Після поєдинку Ігор Костюк покинув посаду головного тренера київського клубу. Тимчасовим виконувачем обов’язків наставника "біло-синіх" став 46-річний польський спеціаліст Мацей Кендзьорек, який раніше відповідав у Києві за організацію гри при стандартних положеннях.

Кудрівка у 9-му турі пережила сплеск у результатах. Підопічні Євгена Задорожнього перемогли Буковину – 4:1, але цей результат не допоміг команді з Чернігівщини покинути зону вильоту УПЛ.

Як складається сезон для Динамо та Кудрівки

Кияни після дев’яти турів мають 16 очок і посідають четверте місце, хоча ще проведуть один перенесений матч. Команда тепер уже Мацея Кендзьорека завершила міжнародну кампанію без потрапляння в основний раунд Ліги Європи чи Ліги конференцій.

Кудрівка розташовується на 15-му місці турнірної таблиці. Після перемоги над чернівчанами цей колектив має 5 очок в активі.