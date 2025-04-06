Динамо – Лівий Берег: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 6 квітня, Динамо прийматиме Лівий Берег у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/2025. Онлайн-трансляцію столичного дербі можна переглянути на сайті 24 каналу.

"Біло-сині" продовжують впевнено крокувати до омріяного чемпіонства. "Лелеки", які дебютували в елітному дивізіоні, спробують відібрати очки у лідера чемпіонату та закріпитись у турнірній таблиці, повідомляє 24 канал.

Читайте також Лідер Динамо міг стати одноклубником Циганкова: чому "біло-сині" не відпустили гравця

Столичне дербі

Динамо минулими вихідними здолали Рух у чемпіонаті України, а серед тижня вибили "чорно-жовтих" з Кубка України. Тому "біло-сині" мали менше часу на відпочинок, ніж Лівий Берег.

"Лелеки" можуть скористатись насиченим календарем підопічних Олександра Шовковського та показати зуби гранду, завоювавши надважливі очки у чемпіонаті України.

Зазначимо, що матч 23-го туру УПЛ-2024/2025 між Динамо та Лівим Берегом розпочнеться о 15:30. Гра відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Лівий Берег:

Нагадаємо, що Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 54 очки після 22 зіграних турів. Лівий Берег розташувався на 11 позиції з 22 заліковими пунктами.