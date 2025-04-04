Бражко мав шанс перейти у Жирону та стати одноклубником Віктора Циганкова. Однак "біло-сині" ухвалили рішення не відпускати хавбека, повідомляє 24 канал із посиланням на Flashscore.

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Бражка не відпустили в Жирону

Вадим Шаблій розповів, чому Володимир Бражко не перейшов в інший клуб взимку цього року. Агент також наголосив, що опорник Динамо універсальний гравець та може проявити себе на вищому рівні.

Володимир не тільки ключовий гравець Динамо – він ще й вихованець їхньої академії. Зараз він потрібен команді, яка претендує на чемпіонство в УПЛ,

– сказав Шаблій.

Агент зазначив, що окрім Жирони, у послугах українського півзахисника були зацікавлені Феєнорд та Бетіс. Зазначимо, що у складі каталонців також виступають Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

До слова. Володимир Бражко взимку 2025 року підписав нову угоду з Динамо. Контракт опорного півзахисника з "біло-синіми" розрахована на чотири роки.

У поточній кампанії Володимир Бражко зіграв у 30 матчах за Динамо в офіційних турнірах. На рахунку хавбека "біло-синіх" чотири голи та чотири результативні передачі.