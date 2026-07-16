Усе вирішила серія пенальті: Динамо здобуло важку путівку у наступний раунд Ліги Європи

Футболісти київського Динамо зіграли поєдинок у румунському місті Клуж-Напока. Їх суперником стала місцева Університатя.

Матч відбувся у четвер, 16 липня. Про те, чи вийшло Динамо у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи розповідає 24 Канал.

Як зіграло Динамо

Поєдинок у Румунії став продовженням номінально домашнього матчу для Динамо, який тиждень тому завершився нульовою нічиєю.

Університатя (Румунія) – Динамо (Україна) – 0:0 (2:4 по пен.)

Динамівці стартували дуже активно. Уже на п’ятій хвилині підопічні Ігоря Костюка мали відкривати рахунок, коли на добивання у другому темпі атаки прямував Богдан Редушко – першими були захисники.

Молодий півзахисник Динамо на 17-й хвилині усе ж забив, але його взяття воріт через невеликий офсайд відмінив відеоасистент арбітра.

Загалом за першу половину гри знаходячись у легітимному положенні футболісти столичного клубу пробили по воротах суперника сім разів – безрезультатно.

Другий тайм розпочався з помітно нижчого темпу, який з часом почали підвищувати українські футболісти. До кінця основного часу гри це допомогло "біло-синім" створити хіба, що непоганий епізод Редушка. Богдан пробив у дотик вище воріт, коли у матчі йшла 74 хвилина.

У додатковий час колективи вигладали втомленими, тому мова більше йшла про те, чи буде у нас серія пенальті.

Там усі українці свої удари реалізували, а от румуни схибили двічі – 4:2 Динамо.

Що далі для команд

Далі Динамо зіграє проти грецького ПАОКа у Лізі Європи.

Університатя продовжить свій шлях у Лізі конференцій. Там у другому кваліфікаційному раунді на румунський клуб чекатиме норвезький Бранн.

Матчі відбудуться 23-го та 30 серпня.